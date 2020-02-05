Станут ближе к народу: в Кабмине приняли жесткое решение по зарплатам топ-чиновников в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал важное заявление, касающееся размера зарплат чиновников, из-за чего недавно разгорелся громкий скандал, причиной которого стал тот факт, что оклад генерального директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца превышает гонорар даже президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплаты по стране. То есть если во всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат", - написал он.

Помимо этого, по словам Гончарука, также нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад.

"Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", - добавил глава Кабмина.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько заработала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель за полгода работы на должности.