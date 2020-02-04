Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского: названа интересная сумма

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за полгода работы в должности получила более 370 тысяч гривен заработной платы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

"В 2019 году пресс-секретарю Президента Украины Юлии Мендель начисленная заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря Президента Украины составляет 27 187 гривен", - говорится в сообщении Государственного управления делами на запрос журналистов.

Мендель была назначена на должность пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. А, значит, с июня по декабрь 2019 года она ежемесячно получала в среднем почти 53 тыс. гривен.

Как информировал "Апостроф" ранее, зарплата генерального директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца только за декабрь составила 1,2 млн гривен, что превышает зарплату даже президента США Дональда Трампа с окладом около 800 тысяч гривен в месяц.