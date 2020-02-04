RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

07:03
Как заготовить дома щучью икру: рецепт и полезные советы

3 февраля

20:00
Когда стричь волосы в феврале 2020 - смотрим в лунный календарь
19:02
Никто не видел маленькую дочь Ольги Фреймут, но теперь она знаменитость с обложки (фото)
17:56
Катя Осадчая и Юрий Горбунов нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: фото
17:29
Россию на Евровидении-2020 может представить певец из Украины - о ком снова говорят в СМИ
16:55
Кабмин запустил программу доступных кредитов украинцев: что нужно знать
16:47
11-летняя дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года
15:24
Сын Джона Леннона перенес срочную операцию - родимое пятно оказалось не таким уж безобидным
14:37
Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа с лысиной и накладными мышцами засветился в веселой рекламе
13:34
Говорят, полиция Парижа выгнала певицу Анастасию Приходько из Лувра - что произошло на самом деле
12:50
Королевская Кейт Миддлтон, откровенная Лили-Роуз Депп и другие яркие образы премии BAFTA-2020: фото
12:04
Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном наряде, и в сети буря - ведь под ним тоже ничего
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского: названа интересная сумма

вторник, 04 февраля 2020, 08:36
переглянути новину українською

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за полгода работы в должности получила более 370 тысяч гривен заработной платы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

"В 2019 году пресс-секретарю Президента Украины Юлии Мендель начисленная заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря Президента Украины составляет 27 187 гривен", - говорится в сообщении Государственного управления делами на запрос журналистов.

Мендель была назначена на должность пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. А, значит, с июня по декабрь 2019 года она ежемесячно получала в среднем почти 53 тыс. гривен.

Как информировал "Апостроф" ранее, зарплата генерального директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца только за декабрь составила 1,2 млн гривен, что превышает зарплату даже президента США Дональда Трампа с окладом около 800 тысяч гривен в месяц.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: