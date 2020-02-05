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"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали важный документ: о чем в нем говорится

среда, 05 февраля 2020, 16:44
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Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" и немецкая компания DeutscheBahn, а также ее подразделение DBEngineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве.

Об этом рассказал в Facebookпремьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Согласно документу, немецкая сторона будет предоставлять украинской управленческую, а также техническую поддержку.

"Понимаем, что на начальных этапах речь идет о сотрудничестве консультационного характера. Надеемся, что со временем мы сможем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - отметил глава правительства.

В документе сообщается, что стороны договорились разработать концепцию и план предоставления DBE&C управленческой и технической поддержки. В частности, предусмотрены: заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий; реализация такого проекта не позднее, чем до 31 декабря 2020 года; поддержка от DBE&C в сфере управления.

Также указано, что стратегическое партнерство между перевозчиками может продолжаться до 10 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укразализныци" на Марчека Желько, который до этого был среди членов правления компании.

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