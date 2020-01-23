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Будут вывозить чернозем: появилась забавная фотожаба на немецкий договор с "Укрзализныцей"

четверг, 23 января 2020, 17:17
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В сети высмеяли новый договор осотрудничестве между украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныця" и немецким Deutsche Bahn.

Так, фотожабу по поводу договора выложил на странице в Facebook пользователь Александр Бабак.

За основу фотожабы взят кадр из классической кинокартины "Вечера на хуторе близ Диканьки". По ее сюжету шокированные кумовья обсуждают между собой мотивы заключения контракта с немецким перевозчиком и один из них делает предположение относительно мотивов такого решения, связав его с законопроектом Верховной Рады Украины об открытии рынка земли.

"Это для того, чтобы после рынка земли наш чернозем вывозили в Германию!", - утверждает герой фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn уточнил ситуацию по поводу сотрудничества с "Укрзализныцей", указав, что компания готова консультировать и поддерживать украинского перевозчика, но не собирается брать его под управление.

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