Будут вывозить чернозем: появилась забавная фотожаба на немецкий договор с "Укрзализныцей"

В сети высмеяли новый договор осотрудничестве между украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныця" и немецким Deutsche Bahn.

Так, фотожабу по поводу договора выложил на странице в Facebook пользователь Александр Бабак.

За основу фотожабы взят кадр из классической кинокартины "Вечера на хуторе близ Диканьки". По ее сюжету шокированные кумовья обсуждают между собой мотивы заключения контракта с немецким перевозчиком и один из них делает предположение относительно мотивов такого решения, связав его с законопроектом Верховной Рады Украины об открытии рынка земли.

"Это для того, чтобы после рынка земли наш чернозем вывозили в Германию!", - утверждает герой фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn уточнил ситуацию по поводу сотрудничества с "Укрзализныцей", указав, что компания готова консультировать и поддерживать украинского перевозчика, но не собирается брать его под управление.