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Это танго: сеть повеселили забавные фото "борьбы" в Раде

четверг, 06 февраля 2020, 13:42
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В сети были опубликованы забавные фотографии, сделанные в зале Верховной Рады в четверг, 6 февраля, во время обсуждения правок к законопроекту об открытии рынка земли.

Снимки выложил автор - фотограф Ян Доброносов у себя в Facebook.

Так, на фото народный депутат Сергей Власенко из партии "Батькивщина" пытается пробиться к трибуне парламента, а путь ему физически преграждает Артем Дмитрук из партии "Слуга народа". Следует отметить, что они отстаивают прямо противоположные позиции по вопросу земельной реформы – партия "Батькивщина" выступает резко против открытия рынка земли, а в президентской партии этот проект намерены поддержать.

Пользователи отметили в комментариях, что "борьба депутатов" похожа на танец, а также провели культурную параллель из кинокартины "Полицейская академия".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде Украине произошли столкновения в ходе обсуждения законопроекта о рынке земли: оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и выставили "охрану".

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