Зеленский представил нового главу Львовской ОГА: фото, видео и биография

В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА), которым стал 38-летний Максим Козицкий.
Об этом сообщается на странице Офиса президента.
Уточняется, что Зеленский официально представил главы ЛОГА во время рабочего визита во Львовскую область, где он встретился с шахтерами ГП "Львовуголь".
По словам президента новый глава области имеет несколько высших образований, среди которых есть и медицинское.
"Мы долго искали профессионального менеджера", - сказал Зеленский.
Президент также сообщил, что уже есть указ о назначении председателя ЛОГА, который и вручил Козицкому прямо в руки.
Напомним, Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года.
Отметим, что 38-летний Козицкий еще недавно был директором компании "Эко-Оптима", которая занимается производством электроэнергии из альтернативных источников.
В январе 2020 года он передал бизнес отцу Зиновию Козицкому, который также является известным бизнесменом, владельцем группы буровых компаний "Горизонты" и первого в Львове муниципального велопроката NextBike.
Несмотря на выход из бизнеса Максим Козицкий остался среди конечных бенефициарных владельцев "Эко-Оптимы".
В 2015 году Максим Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомочи", но не прошел.
В декларации за 2018 год Козицкий указал, что его зарплата составляла почти 1,3 миллиона гривен.
В его собственности - две квартиры во Львове и гараж. Ездит новоиспеченный председатель ЛОГА на автомобили Wolksvagen Touareg 2008 года выпуска, а его жена Оксана – на Mazda CX 5 2014 года выпуска.
Как сообщалось, во вторник, 4 февраля, Верховная Рада Украины назначила вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.
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