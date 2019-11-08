Украина и Италия обсудили скандальный приговор нацгвардейцу Маркиву: что известно

Представители дипломатии Украины и Италии провели встречу, во время которой обсудили вопрос об осужденном нацгвардейце Виталие Маркиве.

Как сообщили в МИД Украины, встреча состоялась между заместителями глав МИД и МВД Украины и замглавы МИД и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

"Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращение домой", - заявили в МИД Украины.

Также Ди Стефано сообщили, что украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле, за что осужден Маркив.

Представители Украины отметили, что ожидают от Италии сотрудничества в данном вопросе.

Как сообщал "Апостроф", 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным и приговорил Маркива к 24 годам заключения по обвинению в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе.