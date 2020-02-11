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Замечательно выходит: появились забавные фотожабы на увольнение Богдана

вторник, 11 февраля 2020, 14:34
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В соцсетях с юмором прощаются с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, который был уволен с этой должности во вторник, 11 февраля, соответствующим указом президента Украины Владимира Зеленского.

Забавные фотожабы опубликовал на свой Facebook-странице пользователь Александр Бабак.

На одной из картинок изображен кадр известного советского мультфильма о приключениях Винни-Пуха. Главный герой мультика интересуется у грустного ослика Иа, выходит ли Андрей Богдан, на что тот отвечает своей знаменитой фразой: "Входит и выходит...".

Еще одна картинка изображает шуточный арест Андрея Богдана американским "шерифом". "Когда после увольнение не вернул рабочую флешку и степлер", - гласит подпись под фото.

В сообществе "Баба і кіт" в соцсети Facebook опубликовали снимок с морского побережья, на котором уже бывший глава ОПУ Андрей Богдан сидит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для подписи автор использовал фразу из песни украинской группы "Бумбокс": "А эти ночи в Крыму теперь кому?".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась бурная реакция украинцев на увольнение главы ОПУ Андрея Богдана и назначение на его должность Андрея Ермака. "Ермак - это Медведчук 2.0", - написал, в частности, народный депутат 8-го созыва Андрей Лозовой.

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