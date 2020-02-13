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В Раде приняли важное решение по поставкам воды в Крым

четверг, 13 февраля 2020, 10:14
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Украина не будет поставлять пресную воду в Крым до тех пор, пока он не будет освобожден от российской оккупации.

О таком решении комитета Верховной Рады в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", - отметил он.

Таким образом, народные избранники поставили точку в споре о возможности поставки днепровской воды на аннексированный полуостров в обмен на вывод Россией своих войск с Донбасса. На днях о такой возможности в прямом эфире заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. А позже похожее мнение высказал еще один народный депутат от провластного большинства Юрий Камельчук.

Как сообщалось ранее, вновь назначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос водоснабжения Крыма никогда не обсуждался с российской стороной.

Подробнее о том, чем грозит Украине начало поставки воды на оккупированный полуостров, читайте в материале "Апострофа": Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непредсказуемыми последствиями.

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