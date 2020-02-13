Нужно разрушить! Поклонская внезапно обратилась к Зеленскому из-за Крыма

Бывший пророссийский прокурор в аннексированном Крыму Наталья Поклонская обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно разрушить.

Сообщение Поклонская опубликовала на личной Facebook-странице.

"Сейчас могут произойти сдвиги в устранении водной блокады Крыма - ищут варианты и способы договориться. Река Днепр протекает через три страны - Беларусь, Украину и Россию и является международной. Перекрытие Северо-Крымского канала это преступление. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить как Берлинскую стену ", - написала Наталья Поклонская.

Так риспешница российских оккупантов отреагировала на неоднозначные заявления лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давила Арахамии и народного депутата Юрия Камельчука о том, что Украина может начать поставлять воду в аннексированный Крым в обмен на вывод Россией своих войск из Донбасса. Между тем, новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос водоснабжения Крыма никогда не обсуждался с российской стороной.

Как стало известно ранее, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что поставка воды из Днепра в оккупированный Крым возможна в обмен на освобождение Донбасса от боевиков.

Подробнее о том, какие непредсказуемые последствия для экологии полуострова Крым будет иметь возвращение Северо-Крымского канала в эксплуатацию, читайте в материале "Апострофа": Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непредсказуемыми последствиями