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Мечтал о популярности в США: Зеленский пошутил о скандале с импичментом Трампа

суббота, 15 февраля 2020, 16:13
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Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности вызвал улыбки своим шутливым ответом о роли Украине в деле об оглашении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на “Украинскую правду”.

"Признаюсь, что я, когда был актером и сценаристом, у меня была мечта: я хотел стать популярным в США. Сейчас я президент, и я популярен в США. Но слушайте, я хотел чтобы это произошло иначе!", - ответил Зеленский на вопрос о том, как так случилось, что Украина стала важным игроком во внутренней политике США.

Президент Украины добавил, что хотел бы в ближайшее время обсудить с Дональдом Трампом несколько важных вопросов. В первую очередь это касается международных инвестиций. Зеленский выразил готовность подготовить все необходимые пакеты документов и обсудить двустороннее сотрудничество во время будущей встречи. Также он пригласил Дональда Трампа посетить Киев.

Как сообщал “Апостроф” ранее, Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене рассказал о переговорах по возвращению 200 заключенных Россией украинцев.

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