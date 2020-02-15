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Не открывайте окна: замглавы ОПУ отметилась странным советом, как сэкономить на платежках за тепло, видео

суббота, 15 февраля 2020, 18:03
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Заместитель главы ОПУ Юлия Ковалив посоветовала украинском меньше открывать окна в квартирах и так экономить на коммунальных услугах.

Об этом политик заявила в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 - значит, не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов, и за все это мы платим ", - сказала Ковалив.

Заместитель главы ОПУ добавила, что главная проблема в том, что очень мало домов украинцев оборудованы счетчиками тепла. Поэтому во время теплой погоды на улице люди, чтобы не было жарко в помещениях, открывают окна, буквально вышвыривая деньги в форточку.

Как информировал "Апостроф" ранее, в сети высмеяли цены на газ в Украине, которые указаны в новых платежках для населения страны.

Также в сети появилась забавная фотожаба на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги.

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