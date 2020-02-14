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Появилась забавная фотожаба на ситуацию с платежками за газ в Украине

пятница, 14 февраля 2020, 03:10
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В сети высмеяли цены на газ в Украине, которые указаны в новых платежках для населения страны.

Картинку разместил политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Отметим, что теперь украинцам приходят две платежки: за транспортировку газа и за само использование. Однако многие заметили, что суммы начали сильно увеличиваться.

В интернете посмеялись с этого факта, опубликовав фотожабу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале 2020 года украинцы получат платежки с наименьшими ценами за тепло и газ, процедура оплаты за получение которого в корне изменилась в январе.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил украинцам, что означает нововведение, касающееся двух платежных документов за газоснабжение.

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