Появилась забавная фотожаба на ситуацию с платежками за газ в Украине

В сети высмеяли цены на газ в Украине, которые указаны в новых платежках для населения страны.

Картинку разместил политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Отметим, что теперь украинцам приходят две платежки: за транспортировку газа и за само использование. Однако многие заметили, что суммы начали сильно увеличиваться.

В интернете посмеялись с этого факта, опубликовав фотожабу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале 2020 года украинцы получат платежки с наименьшими ценами за тепло и газ, процедура оплаты за получение которого в корне изменилась в январе.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил украинцам, что означает нововведение, касающееся двух платежных документов за газоснабжение.