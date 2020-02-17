RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

14:54
В России отреагировали на предложение Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе
14:35
После такого нужны психиатры: опубликовано видео с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess
14:20
Щенок чихуахуа и голубь стали друзьями. Их обнимашки - лучшее из того, что есть сегодня в сети Lime
14:16
В Харькове подростки зверски поиздевались над сверстником и забрызгали его перцем, видео
13:47
Ведущая шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой - говорят, дело в травле прессы Lime
13:41
Даже не притормозил: опубликовано видео страшного ДТП с "копом" под Киевом
13:41
Сенцов рассказал, когда Путин понял, что потеряет Крым
13:36
Умер грузинский режиссер и лауреат "Берлинале" Георгий Шенгелая Lime
13:03
Владимир Остапчук не сдержался и ответил хейтерам в сети, но от этого стало только хуже Lime
12:01
Умерла актриса сериала "Секс в большом городе", игравшая украинку Lime
11:50
В Харькове обнаружили взрывчатку возле ТРЦ: первые подробности
11:34
В оккупированном Крыму задержали бывшего члена украинского добробата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине разгорелся громкий скандал из-за оскорбления военных: готовятся жесткие меры

понедельник, 17 февраля 2020, 14:32
переглянути новину українською

Представители фракции "Слуги народа" в Верховной Раде предложили усилить наказание за оскорбления военнослужащих. Такое предложение появилось после оскорбительного поста в соцсети советника бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова относительно военных, которые голосовали за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське".

В своем посте Юрий Бирюков назвал "уродами" военных, проголосовавших за президента Зеленского. Через некоторое время он удалил эту публикацию и написал пост с извинениями.

На резкое высказывание бывшего советника Пророшенка отреагировали народные депутаты от "Слуги народа". Заместитель председателя фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета заметил, что во время обсуждения в соцсетях в годовщину президентской кампании повышается градус обсуждения и появляется "язык ненависти".

"У нас опять раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим. Это тоже неприемлемо, мы считаем. И у нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих, вывести это отдельным пунктом", - сказал Корниенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым, в частности, запрещается использование в Украине гимна Немецкой империи (Третьего Рейха), который не менялся с 1922 года и используется в Германии до сих пор.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Конфликт с Коломойским и "битва" за страну: главные тезисы громкого интервью Зеленского

Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: