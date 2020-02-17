В Украине разгорелся громкий скандал из-за оскорбления военных: готовятся жесткие меры

Представители фракции "Слуги народа" в Верховной Раде предложили усилить наказание за оскорбления военнослужащих. Такое предложение появилось после оскорбительного поста в соцсети советника бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова относительно военных, которые голосовали за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське".

В своем посте Юрий Бирюков назвал "уродами" военных, проголосовавших за президента Зеленского. Через некоторое время он удалил эту публикацию и написал пост с извинениями.

На резкое высказывание бывшего советника Пророшенка отреагировали народные депутаты от "Слуги народа". Заместитель председателя фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета заметил, что во время обсуждения в соцсетях в годовщину президентской кампании повышается градус обсуждения и появляется "язык ненависти".

"У нас опять раздаются призывы разные, звучат оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим. Это тоже неприемлемо, мы считаем. И у нас есть предложение к обсуждению - усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих, вывести это отдельным пунктом", - сказал Корниенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым, в частности, запрещается использование в Украине гимна Немецкой империи (Третьего Рейха), который не менялся с 1922 года и используется в Германии до сих пор.