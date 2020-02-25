ЕСПЧ принял резонансное решение по люстрации украинских чиновников

Постановление Европейского суда по правам человека, утверждающее, что увольнение по закону о люстрации в Украине нарушило права украинских чиновников, вступило в силу.

Об этом говорится в сообщении суда.

Большая палата ЕСПЧ не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

Как отметили в суде, решение является окончательным.

Как известно, в середине января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Как сообщал "Апостроф", стала известна реакция послов G7 на идею президента Украины Владимира Зеленского о дополнительной люстрации.