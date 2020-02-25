Какие зарплаты и премии получили топ-чиновники СНБО в январе: опубликован документ

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено 99 935 гривен заработной платы", - сказано в нем.

При этом, эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

В то же время из начисленной суммы вычтено 18 тыс. гривен налога и 1,5 тыс. военного сбора. Таким образом, Данилову было выдано 80,5 тыс. тыс. гривен зарплаты за январь.

В свою очередь начисленная зарплата первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля за январь составила 83 тыс. гривен, а заместителей Сергея Демедюка и Сергея Кривоноса – 76,5 тыс. гривен и 73,6 тыс. гривен соответственно.

После выплаты налогов и сборов Коваль получил 81,8 тыс. гривен за январь, Кривонос – 72,5 тыс., а Демедюк – 61,6 тыс.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились интересные данные о зарплатах в ОПУ за январь.