RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

15:41
Как рассчитать, какой будет пенсия после повышения в марте: детальное разъяснение
12:28
Намечается катастрофа: у Фонда гарантирования вкладов критически не хватает средств
08:45
Нацбанк обновил курс валют на 25 февраля: что происходит с долларом

24 февраля

18:29
В Украине резко снизили цену на газ: сколько нужно будет платить
12:43
В каких городах Украины самая дорогая коммуналка: интересные цифры
08:53
Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 24 февраля
08:17
Повышение пенсий в Украине: кому ждать прибавки с 1 марта, а кому - нет
03:12
В Украине массово распространяют фальшивые доллары: как отличить подделку

23 февраля

11:13
Что будет с курсом доллара на следующей неделе: озвучен неожиданный прогноз

21 февраля

10:22
Гривна подскочила: обновленный курс валют от Нацбанка
07:18
На грани выживания: названы реальные размеры пенсий в Украине
03:15
Пенсии в Украине в 2020 году: по какой формуле будут считать и когда ждать повышения
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Какие зарплаты и премии получили топ-чиновники СНБО в январе: опубликован документ

вторник, 25 февраля 2020, 20:14
переглянути новину українською

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено 99 935 гривен заработной платы", - сказано в нем.

При этом, эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

В то же время из начисленной суммы вычтено 18 тыс. гривен налога и 1,5 тыс. военного сбора. Таким образом, Данилову было выдано 80,5 тыс. тыс. гривен зарплаты за январь.

В свою очередь начисленная зарплата первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля за январь составила 83 тыс. гривен, а заместителей Сергея Демедюка и Сергея Кривоноса – 76,5 тыс. гривен и 73,6 тыс. гривен соответственно.

После выплаты налогов и сборов Коваль получил 81,8 тыс. гривен за январь, Кривонос – 72,5 тыс., а Демедюк – 61,6 тыс.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились интересные данные о зарплатах в ОПУ за январь.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Как реклама загородного СПА: скандал с отчетом Кабмина набирает обороты

Рейтинг самых инициативных: кто лучший из глав ОГА

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: