Зеленский интересно высказался о Тигипко, которому прочат кресло премьера: видео

Президент Владимир Зеленский высказался о переговорах с Сергеем Тигипко о возможном назначении его на должность премьер-министра вместо действующего главы Кабмина Алексея Гончарука.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Радио Свобода" в Twitter.

"Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - сказал президент.

Как сообщалось, ранее стало известно, что вопрос с назначением Тигипко, якобы, решен на 99%. Причем, не исключено, что о новой должности Тигипко объявят после завершения работы МВФ в Украине.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Подробнее о результатах деятельности Кабмина Гончарука читайте в материале "Апострофа": Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде.