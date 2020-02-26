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Зеленский интересно высказался о Тигипко, которому прочат кресло премьера: видео

среда, 26 февраля 2020, 12:18
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Президент Владимир Зеленский высказался о переговорах с Сергеем Тигипко о возможном назначении его на должность премьер-министра вместо действующего главы Кабмина Алексея Гончарука.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Радио Свобода" в Twitter.

"Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - сказал президент.

Как сообщалось, ранее стало известно, что вопрос с назначением Тигипко, якобы, решен на 99%. Причем, не исключено, что о новой должности Тигипко объявят после завершения работы МВФ в Украине.

Подробнее о результатах деятельности Кабмина Гончарука читайте в материале "Апострофа": Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде.

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