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Зеленский ищет замену Гончаруку: назван главный претендент на пост премьера

среда, 26 февраля 2020, 10:53
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Возможной кандидатурой на место действующего премьер-министра Алексея Гончарука, об отставке которого говорят уже давно, может стать Сергей Тигипко.

Об этом сообщает LB.ua.

"Этот вопрос решен. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, - Апостроф) защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал изданию источник во власти.

Не исключено, что о назначении Тигибко объявят после завершения работы МВФ в Украине.

"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил собеседник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников издания отметил: "Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".

Подробнее о результатах деятельности Кабмина Гончарука, читайте в материале "Апострофа": Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде.

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