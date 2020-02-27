Можно даже ногой: министр экономики дал неожиданный совет украинцам по спасению от коронавируса

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов дал совет, как правильно чихать, чтобы не распространять вирус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

По его словам, на предприятиях в школах и детских садах будут проводить Всеукраинскую информационную кампанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине.

Министр на брифинге на себе показал, как правильно нужно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым в дальнейшем будет происходить контакт.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - подчеркнул министр.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли рекомендации по защите от смертельного коронавируса из Китая.