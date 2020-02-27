RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

14:04
Россия - агрессор? Во Львове произошел крупный скандал с экс-регионалом, видео
13:55
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой уютный вечер у камина Lime
13:26
Можно даже ногой: министр экономики дал неожиданный совет украинцам по спасению от коронавируса
13:10
Совсем другая: поклонники не узнали Ани Лорак на ее новом фото Lime
13:05
Власть не прошла тест: Тимошенко жестко высказалась о реакции руководства страны на ситуацию с коронавирусом
12:50
Маколей Калкин вернется на экран в новом сезоне "Американской истории ужасов" Lime
12:15
MONATIK выпустил завораживающий клип, в котором отправляет зрителя в открытый космос любви: видео Lime
12:02
Охрана, отмена! Новость об украинце, который представит Россию на Евровидении, оказалась фейком Lime
11:52
Он вырос как личность: Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь Lime
11:15
Извините, это громко: Бритни Спирс показала, как сломала ногу во время танца Lime
10:59
Пусть тебя вечно кружит любовь: Екатерина Кухар трогательно поздравила сына-именинника Lime
09:56
Не один-два человека: источники раскрыли интересные детали о замене Гончарука и назвали громкие фамилии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Можно даже ногой: министр экономики дал неожиданный совет украинцам по спасению от коронавируса

четверг, 27 февраля 2020, 13:26
переглянути новину українською

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов дал совет, как правильно чихать, чтобы не распространять вирус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

По его словам, на предприятиях в школах и детских садах будут проводить Всеукраинскую информационную кампанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине.

Министр на брифинге на себе показал, как правильно нужно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым в дальнейшем будет происходить контакт.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - подчеркнул министр.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли рекомендации по защите от смертельного коронавируса из Китая.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука

Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Как реклама загородного СПА: скандал с отчетом Кабмина набирает обороты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: