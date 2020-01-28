RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 января

16:58
Стивен Кинг заявил, что Оскар "сфальсифицирован" в пользу белых мужчин
16:40
Жена MONATIK’а показала неизвестного ранее члена семьи - кому-то милаха даже привидилась куклой
16:17
Любители мемов отыскали нового самого угрюмого кота - это не Grumpy Cat, но взгляд у него еще тот
15:39
Это уже не смешно: сеть взорвалась из-за скандального заявления Кивы об украинцах
15:07
Глава украинской делегации в ПАСЕ сбежала от журналистов, видео
15:06
Украину на итальянском ТВ назвали "малой Россией", разгорелся громкий скандал
14:46
Мадонна похвасталась тайным оружием в гламурном аксессуаре - клинок у певицы всегда под рукой
14:30
MARUV показала романтические фото с мужем - такой пару увидишь не часто
14:15
Супермодель Ирина Шейк рассказала о жизни после расставания с Брэдли Купером
13:59
Тупое стадо: Кива отметился скандальным заявлением об украинцах
13:50
ЕС расширил санкции против России за аннексию Крыма
13:38
Украинские знаменитости сняли клип к песне Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве Павла Шеремета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась забавная фотожаба на советы по защите от коронавируса из Китая

вторник, 28 января 2020, 16:48
переглянути новину українською

В сети высмеяли рекомендации по защите от смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Картинку опубликовал в своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

На фотожабе изобразили кадр из известного советского кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Трое актеров (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов), которые исполняли в киноленте роли трех разбойников (Труса, Балбеса и Бывалого), лежат и ждут укола.

На картинке также написали смешные реплики для них о смертельном коронавирусе. Врач якобы говорит: "Коронавирус особенно бурно развивается в организме ослабленном наркотиком, алкоголем и...". На это Балбес (Юрий Никулин) ответил: "Короче, Комаровский!".

Как сообщал "Апостроф", известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Придумано еще Азаровым: как при помощи наркотиков Минюст улучшит жизнь заключенных

Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января

Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись

Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: