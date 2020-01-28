Появилась забавная фотожаба на советы по защите от коронавируса из Китая

В сети высмеяли рекомендации по защите от смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Картинку опубликовал в своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

На фотожабе изобразили кадр из известного советского кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Трое актеров (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов), которые исполняли в киноленте роли трех разбойников (Труса, Балбеса и Бывалого), лежат и ждут укола.

На картинке также написали смешные реплики для них о смертельном коронавирусе. Врач якобы говорит: "Коронавирус особенно бурно развивается в организме ослабленном наркотиком, алкоголем и...". На это Балбес (Юрий Никулин) ответил: "Короче, Комаровский!".

Как сообщал "Апостроф", известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.