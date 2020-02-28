Гончаруку надоело: раскрыты новые данные о возможной отставке премьера

В пятницу, 28 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук, по данным журналистов, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "НВ".

По словам источников, в этот раз Гончарук настаивает, чтобы Зеленский удовлетворил его просьбу. Премьер-министр якобы раздражен ситуацией, в которой медиа публично обсуждают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

"Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра. До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group, и считался человеком близким к премьеру", – говорится в материале.

Отметим, ранее "Апостроф" также сообщал о возможном уходе Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Подробнее об этом читайте в материале: Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.