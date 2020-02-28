RU  UA  EN

суббота, 29 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 февраля

00:21
Лучший способ не заболеть: известный порносайт сделал щедрый подарок из-за эпидемии коронавируса
00:06
На кладбище в Киеве обнаружили жуткую находку

28 февраля

22:17
Студентам пообещали перебои со стипендией: названа причина
21:44
В Украине собираются разблокировать спутниковые телеканалы
21:14
Новинский призвал прекратить практику вмешательства дипломатов в дела церкви
21:10
Чем грозит эпидемия коронавируса Украине: онлайн трансляция "Свободы слова" Шустера
21:00
Принц Гарри и Бон Джови повторили легендарное фото The Beatles на Эбби-Роуд Lime
20:32
Турист попросил помощи у Леонардо Ди Каприо - актер растерялся и тут же стал мемом Lime
20:08
В метро Киева заметили человека, готового к эпидемии коронавируса: курьезное фото
20:04
Кот влюбился в плюшевую свинью, и теперь "парочка" неразлучна - он повсюду носит ее с собой Lime
19:22
Не время для черного и серого: 7 ярких вещей, без которых этой весной никуда Lime
19:20
Как в Киеве готовятся к приходу коронавируса: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гончаруку надоело: раскрыты новые данные о возможной отставке премьера

пятница, 28 февраля 2020, 23:52
переглянути новину українською

В пятницу, 28 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук, по данным журналистов, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "НВ".

По словам источников, в этот раз Гончарук настаивает, чтобы Зеленский удовлетворил его просьбу. Премьер-министр якобы раздражен ситуацией, в которой медиа публично обсуждают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

"Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра. До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group, и считался человеком близким к премьеру", – говорится в материале.

Отметим, ранее "Апостроф" также сообщал о возможном уходе Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Подробнее об этом читайте в материале: Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука

Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: