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Гончарук интересно ответил на вопрос о его отставке: опубликовано видео

среда, 26 февраля 2020, 14:56
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Премьер-министр Алексей Гончарук публично опроверг слухи о своей возможной отставки. По его словам, он часто слышит о том, что его увольняют.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 26 февраля.

"Сколько себя помню, меня увольняют. Я уже привык к таким вопросам. Правительство работает в нормальном режиме... Нет, никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", - отметил глава правительства.

Также Гончарук признался, что проводил встречу с Сергеем Тигипко, которого называют главным кандидатом на должность премьер-министра.

"Я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какой-то пост в правительстве людьми, которые действительно понимают, что такое промышленность", - добавил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский высказался о переговорах с Тигипко о возможном назначении его на должность премьер-министра.

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