Будут менять премьера? Появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое созывает президент Украины Владимир Зеленский, будут рассмотрены, в частности, вопросы относительно деятельности Кабинета министров.

Об этом сообщили на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Как сказано в сообщении, президент Зеленский отправил спикеру парламента Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента, на котором, вероятно, народным депутатам будет предложено отправить в отставку действующего премьер-министра Алексея Гончарука.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины", - подчеркнули в пресс-службе офиса президента.

Кроме того, глава государства попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Известная журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале заявила, что "кажется, в этот день разрешится интрига с новым Премьером".

Как сообщал "Апостроф", ранее возможной кандидатурой на место действующего премьер-министра Алексея Гончарука называли Сергея Тигипко.