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Появились интересные данные о работе Богдана после отставки из ОПУ

понедельник, 02 марта 2020, 13:33
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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил свою адвокатскую лицензию, что может свидетельствовать о его желании снова работать адвокатом.

Об этом сообщил канал Klymenko Time в Telegram со ссылкой на данные Единого реестра адвокатов Украины.

Так, в реестре было найдено физическое лицо Богдан Андрей, соответственно, он снова может вернуться к адвокатской деятельности.

Следует отметить, что экс-глава президентской канцелярии работал адвокатом до того, как присоединился к команде кандидата Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. В частности, он защищал интересы бизнесмена Игоря Коломойского.

"Интересно будет посмотреть в каких делах Андрей Богдан будет принимать участие", - пишут авторы канала.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал ряд жизнерадостных постов со своего отпуска на Сейшельских островах.

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