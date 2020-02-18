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Богдан отличился новым постом с известного курорта: в сети смеются и делятся фотожабами

вторник, 18 февраля 2020, 18:44
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Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, после своего скандального поста с фото на Сейшельских островах, снова опубликовал снимки с подписью.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие. p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - написал экс-политик, а также разместил фото.

Пользователи сети не сдержались и прокомментировали пост Богдана.

Также в интернете разместили и смешные фотожабы.

Напомним, пост руководителя Офиса президента Украины вместо Андрея Богдана занял Андрей Ермак – бывший его заместитель, который отвечал за внешнюю политику, в частности, договоренности с Кремлем.

Подробнее о назначении нового главы ОПУ читайте в материале "Апострофа": Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе

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