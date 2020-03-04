Нужны новые мозги: Зеленский выступает с мощным заявлением в Раде, видео

В среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде пояснил необходимость перезагрузки Кабинета министров тем, что в исполнительной власти нужен новый подход.

Об этом сообщил глава государства в ходе выступления в Верховной Раде.

"Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас", - отметил Зеленский.

Также глава государства перечислил достижения действующего Кабинета министров, среди них, по его мнению, низкая инфляция, победа над игорным бизнесом и нелегальными АЗС, отсутствие коррупции среди топ-чиновников.

"Но этого мало. Не красть - этого мало. Новые лица - этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца", - заявил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Верховная Рада проведет внеочередное заседание,в ходе которого "перезагрузит" Кабинет министров.