Отставка Рябошапки: в Раде приняли громкое решение, остался один шаг

В комитете по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовали Верховной Раде выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, слухи об увольнение которого ходили уже давно.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам главы комитета Дениса Монастырского, за рассмотрение постановления об отставке генпрокурора проголосовало большинство народных депутатов.

"Поступило предложение о том, чтобы рекомендовать Верховной раде на заседании определиться путем голосования относительно принятия решения или отклонения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке", - заявил он.

Кроме того, Монастырский утверждает, что постановление не будет проголосовано на заседании 4 марта.

Как сообщал "Апостроф", в Верховной Раде собирают подписи для проведения еще одного внеочередного заседания, на котором планируют рассмотреть деятельность генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника.