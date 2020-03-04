Рада утвердила нового главу Минфина: что о нем известно

Новым министром финансов Украины стал Игорь Уманский. В этой должности его утвердила Верховная Рада на заседании 4 марта.

Уманский сменил на посту главы Минфина Оксану Маркарову.

Новому министру финансов 45 лет. Он окончил Киевский национальный экономический университет, является кандидатом экономических наук.

В 2008-2010 годах Уманский работал в Минфине в правительстве Юлии Тимошенко – сначала первым заместителем министра, а с апреля 2009 года – руководителем ведомства в статусе и.о.

В 2014 году он вернулся в Министерство финансов, став первым замом Натальи Яресько, однако в декабре 2015 года ушел в отставку.

В 2016-2019 годах Уманский был внештатным советником тогдашнего президента Петра Порошенко.

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