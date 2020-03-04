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В список попали не все: в ЕС приняли решение по санкциям против Януковича и его соратников

среда, 04 марта 2020, 12:56
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Комитет постоянных представителей стран членов Европейского Союза продлил санкции экс-президента Украины Виктора Януковича и большей части его окружения.

Об этом сообщает специальный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

В тоже время, экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из санкционного списка исключены, а в отношении сына Януковича Александра санкции могут быть продлены только на полгода.

В общей сложности, в санкционном списке вместе с Януковичем и его сыном остаются бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году из санкционного списка был исключен глава администрации Януковича Андрей Клюев, который оспорил это решение в суде ЕС.

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