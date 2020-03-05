Заседание Рады по отставке Рябошапки: онлайн трансляция

В четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, в ходе которого ожидается голосование за отставку Руслана Рябошапко с должности Генерального прокурора.

Онлайн трансляцию заседания Рады ведут украинские каналы.





Ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия анонсировал очередную громкую отставку в Раде. По его словам, во время заседания Рады 5 марта будет уволен генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Как сообщал Апостроф, в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины провела внеочередное заседание, в ходе которого перезагрузила Кабинет министров. Премьер-министра Алексея Гончарука отправили в отставку, на его должность назначили Дениса Шмыгаля.