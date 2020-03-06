Хотим, но не можем: Шмыгаль пояснил свои слова про подачу воды в Крым

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом он написал на Facebook-странице.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма", - написал новый премьер.

Он отметил, что власти хотят помогать крымчанам, хотят, чтобы они чувствовали, что Украина заботится о них.

"Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Как сообщал "Апостроф", соцсети разгневало заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в оккупированный Крым для простых жителей.