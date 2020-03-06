План Кремля в действии: в сети волна гнева из-за слов Шмыгаля про подачу воды в Крым

Соцсети разгневало заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в оккупированный Крым для простых жителей.

разгневанные украинцы высказывают свое мнение в Facebook.

В частности, об этом написал волонтер Семен Кабакаев.

"Это просто нонсенс, это надо не иметь мозгов в голове, или это спланированная провокация... Я думаю мне не надо вам объяснять, что по международному праву, ответственность за оккупированную территорию несет страна-оккупант. Полностью за все, за воду, за социальное обеспечение, за пенсии и еще долго можно перечислять.

У меня два варианта: либо Шмыгаль начал курс, который запланировали на восстановление мира с РФ, или это опять снятие реакции общества, посмотреть, проглотят или нет.

Плохо начал, плохо кончит", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Наталья Поклонская обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно разрушить.

Подробнее о том, почему ситуация с поставкой пресной воды в Крым является уникальной в экономическом, политическом и экологическом планах, читайте в материале "Апострофа": Запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями.