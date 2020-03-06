Отставка Рябошапки: кто стал временным главой прокуратуры и кто еще ушел с должности

После увольнения с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки, за отставку которого депутаты проголосовали на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 5 марта, заявление об уходе подал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Зеркало недели".

Ссылаясь на собственный источники в Офисе генпрокурора, издание утверждает, что Виталий Касько подал в отставку с должности первого заместителя генпрокурора.

Временно исполнять обязанности главы правоохранительного ведомства будет Виктор Чумак, который с сентября 2019 года был заместителем генерального прокурора — главным военным прокурором.

Как ранее сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Руслан Рябошапка на внеочередной сессии Верховной Рады назвал свое увольнение местью за попытку навести порядок в стране.