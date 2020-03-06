"Слуга народа" сделал странное заявление про подачу воды в Крым: видео

В президентской партии "Слуга народа" считают, что Украина должна поставлять воду в оккупированный Россией Крым как минимум по той причине, что на полуострове живут украинцы, при этом эти поставки в партии не считают уступкой Кремлю.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в комментарии журналистам.

"Крым - украинский, люди там - украинцы, поэтому мы должны для граждан снабжать воду", - заявил депутат.

На резонный вопрос о том, что такой поступок может быть трактован страной-оккупантом как проявление слабости, депутат уточнил, что в президентской партии приоритетом в политике по Крыму считают именно социальный аспект.

"Это не будет признание аннексией Крыма. Люди должны понимать, что мы про них не забываем, потому что они украинцы", - убежден Качура.

Также, по его мнению, такой шаг "улучшит нам процесс реинтеграции назад оккупированной территории".

Следует отметить, что согласно ряду статей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, государство-оккупант несет полную ответственность в вопросе удовлетворения нужд населения на оккупированной территории.

Как сообщал "Апостроф", ранее в соцсетях раскритиковали заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в оккупированный Крым для гражданского населения.