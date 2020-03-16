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Верховная Рада "ушла в подполье" из-за коронавируса: появились подробности

понедельник, 16 марта 2020, 14:04
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Фото: Александр Гончаров/"Апостроф"

Из-за угрозы распространения коронавируса, заражение которым в Украине было подтверждено у еще двоих пациентов в Черновцах, до 3 апреля народные депутаты будут работать в парламентских комитетах.

Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На заседании Согласительного совета спикер парламента предложил изменить график работы Верховной Рады Украины и до 3 апреля не собираться в сессионном зале.

"Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и к 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах", - подчеркнул Разумков.

Представители всех депутатских фракций и групп поддержали это предложение. Кроме того, было согласовано перечислению средств из бюджета, предусмотренных на депутатскую деятельность, в резервный фонд.

"Фактически мы будем работать в комитетах, и эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Аппарата Верховной Рады Украины, народных депутатов и, в случае необходимости, на другие необходимые для государства направления финансирования", - объяснил это решение председатель Рады.

Ранее "Апостроф" сообщал, что до 3 апреля допуск в административные помещения, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины будет ограничен.

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