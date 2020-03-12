Как будет работать Рада в период карантина: в сети показали фото документа

В связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 до 3 апреля допуск в административные помещения, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины будет ограничен.

Об этом свидетельствует фотокопия распоряжения Дмитрия Разумкова об ограничительных мерах в парламенте, опубликованная в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно этому распоряжению, допуск в Верховную Раду будет ограничен для всех лиц, за исключением нардепов, работников аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов. Журналисты разрешается присутствие исключительно в пресс-центре на третьем этаже Верховной Рады.

Заседания комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий будут проводить исключительно в административных зданиях Рады.

На время карантина запрещены выездные заседания комитетов или комиссий, личные приемы граждан, а также служебные командировки депутатов по Украине или за границу.

Прекращать работу парламента, где присутствует депутат Волошин, который контактировал с больным коронавирус, пока не предлагают

Ранее "Апостроф" сообщал, что при входе в здание Верховной Рады также разместят специальные средства для дезинфекции.