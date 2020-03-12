RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.80
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 марта

11:33
"Черная" неделя продолжается: на Московской бирже зафиксирован новый обвал
08:38
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 12 марта

11 марта

18:04
НБУ может ввести временную администрацию в "Проминвестбанк" для остановки сделки по продаже - СМИ
16:07
Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии
14:50
Не ноль, а минус: эксперт назвал реальную стоимость "Проминвестбанка"
08:59
Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала
08:14
Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

10 марта

17:28
Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"
17:09
В Нацбанке сделали важное заявление о падении гривны
16:30
Альфа-Банк Украина подключился к системе BankID от НБУ
13:25
Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве
10:54
Что происходит с долларом в обменниках Киева после "черного понедельника": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как будет работать Рада в период карантина: в сети показали фото документа

четверг, 12 марта 2020, 21:06
переглянути новину українською

В связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 до 3 апреля допуск в административные помещения, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины будет ограничен.

Об этом свидетельствует фотокопия распоряжения Дмитрия Разумкова об ограничительных мерах в парламенте, опубликованная в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно этому распоряжению, допуск в Верховную Раду будет ограничен для всех лиц, за исключением нардепов, работников аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов. Журналисты разрешается присутствие исключительно в пресс-центре на третьем этаже Верховной Рады.

Заседания комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий будут проводить исключительно в административных зданиях Рады.

На время карантина запрещены выездные заседания комитетов или комиссий, личные приемы граждан, а также служебные командировки депутатов по Украине или за границу.

Прекращать работу парламента, где присутствует депутат Волошин, который контактировал с больным коронавирус, пока не предлагают

Ранее "Апостроф" сообщал, что при входе в здание Верховной Рады также разместят специальные средства для дезинфекции.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Конец люстрации: когда чиновники прошлого вернутся в свои кресла

Не отрекаются, любя: почему Зеленский убрал Рябошапку

Пять причин перезагрузить "Укроборонпром"

Смена Кабмина: как Зеленский пересаживал правительству мозг и сердце

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: