В Минздраве детально рассказали о двух новых случаях заражения коронавирусом в Украине

Двое новых заболевших коронавирусом, которые находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы в Черновцах, получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"16 марта в Черновицкой области в двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - сказано в сообщении.

Как стало известно, пациенты были госпитализированы с подозрением ещё 6 и 13 марта

По сообщению Минздрава, по состоянию на понедельник, 16 марта, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

"С начала 2020 года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. Больные изолированы, состояние стабильное, поводится работа с контактными особами", - сообщили в Минздраве.

Ранее "Апостроф" сообщал свежие данные по распространению коронавируса в Черновцах, сколько людей сейчас госпитализировали и какие у них симптомы.