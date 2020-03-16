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Верните всех: в Украине выступили с жестким обращением к туроператорам

понедельник, 16 марта 2020, 17:37
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Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры Украины потребуют от туроператоров, которые отправили украинцев на иностранные курорты, в частности в Египет, где был объявлен карантин из-за коронавируса, позаботиться о туристах и вернуть их домой, согласно обязательствам.

Об этом на брифинге в понедельник, 16 марта, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе в последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Дмитрий Кулеба пообещал решить проблему с украинскими туристами в Египте комплексно. В частности, Мининфраструктуры будет работать с туроператораим, чтобы находить для них специальные слоты для возвращения туристов.

"Мы будем решать [проблему] совместно с теми, кто эту проблему создал, и рассчитываем на конструктивное ответственное отношение туроператоров", - сказал глава МИДа.

Дмитрий Кулеба напомнил, что в египетский Шарм-эль-Шейх уже прибыл украинский консул, и заверил, что государство будет всем помогать и "не бросит ни одного гражданина на произвол судьбы".

В МИД пока собирают информацию о том, где находятся украинцы за границей и ведут переговоры с руководством разных стран, чтобы разрешили транзит украинцев через закрытые границы. Людей, которые находятся в соседних странах, планируют свозить в одну точку для сбора, чтобы возвращать в Украину организованой группой. Среди украинских путешественников есть такие, кто улетел довольно далеко от родины, в частности, известно про группу отдыхающих в Чили.

По словам Кулебы, по состоянию на 9 утра 16 марта официально в посольствах и консульствах зарегистрировалась 1791 лицо, которое просит помочь выехать из страны пребывания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с курорта, где застряли украинцы из-за коронавируса. Девушка, уехавшая на отдых в Шарм-эль-Шейхне говорит, что украинским туристам не сообщают, сколько продлится карантин и какие его условия.

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