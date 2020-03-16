Без связи, но с полными пляжами: новое видео с курорта, где застряли украинцы из-за коронавируса

В отелях Египта, где оставили на карантин украинских туристов из-за подозрения на коронавирус, отключили связь. Украинцам не сообщают, сколько продлится карантин и какие его условия.

Об этом сообщила в опубликованном в соцсети видео девушка по имени Юлия, которая оказалась с компанией друзей в эпицентре карантина в Египте - городе Шарм-эль-Шейхе.

По ее словам, она вместе со своими друзьями находится в отеле, расположенном по соседству с тем, где у туристов обнаружили коронавирус.

Юлия утверждает, что утром в воскресенье, 15 марта, жители отелей остались без связи и только ближе к вечеру она появилась.

"Людей не информируют. Туроператоры молчат. Люди знают только про отмену рейсов", - говорит девушка.





Украинские туристы не исключают возможность, что у них опять отключат связь, и тогда они не будут проинформированы об отправлении домой.

В то же время, Юлия отмечает, что пляжи соседних отелей забиты отдыхающими. Признаков строгого карантина вокруг не наблюдается. По ее словам, украинцы волнуются, просят помощи и желают скорейшего возвращения домой.

Как стало известно, в понедельник, 16 марта, в Шарм-эль-Шейх вылетел украинский консул, который будет координировать помощь украинским туристам, оказавшимся на карантине.

Кроме того, в центральном аппарате МИД Украины в Киеве создают специальную группу оперативного реагирования для оказания помощи посольству Украины в Египте.

Как сообщал "Апостроф", 730 украинцев оказались изолированными в Египте из-за карантина в связи с выявлением коронавируса COVID-19 у двух туристов.