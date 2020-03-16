Зеленский создал орган для борьбы с коронавирусом: кто в него вошел

В понедельник , 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19 на территории страны.

Об этом говорится на сайте президента.

Так, орган будет иметь статус консультативно-совещательного органа при главе государства, а заниматься он будет мониторингом ситуации и разработкой мер для противодействия распространению инфекции. Также совет получит право распоряжаться документами и материалами от органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, будет заслушивать представителей правительства и других органов власти, глав госпредприятий и учреждений.

Главой совета будет сам президент, а его секретарем назначен замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Членами совета также стали: министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ОПУ Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава МИД Дмитрий Кулеба, главный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир и глава правительства Денис Шмыгаль.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о закрытии границ из-за пандемии коронавируса.