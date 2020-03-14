Зеленский принял решение о закрытии границ из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о закрытии границы Украины в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно решению СНБО, Украина закрывает на две недели государственную границу на въезд для иностранцев. Закрытие границы начинается с 16 марта. Также с 17 марта на две недели будет закрыт пропуск через границу для регулярного пассажирского сообщения.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" (прилагается, подпункт 3 пункта 1 - для служебного пользования)", - говорится в указе президента.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинская авиакомпания МАУ полностью прекращает пассажирское авиасообщение в связи с коронавирусом.