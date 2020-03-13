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Гречка и туалетная бумага не спасут: о чем Зеленский заявил в экстренном обращении к народу

пятница, 13 марта 2020, 22:22
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Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с экстренным заявлением к народу из-за ситуации со вспышкой коронавируса и призвал помнить, что от COVID-19 спасает критическое мышление и меры гигиены, а не гречка и спички.

Видео его заявления было обнародовано на странице Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, в Украине три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

"Сегодня решено следующее. Первое - мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:01 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины - ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем", - подчеркнул он.

Президент уточнил, что исключение - иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности представители международных организаций и дипмиссий.Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно..

Также Зеленский рассказал, что делать гражданам Украины, которые сейчас находятся за пределами родины.

"Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию. Относительно других граждан Украины - через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой", - сказал он.

Те, кто не успеют вернуться, должны обращаться в украинские консульства для того, чтобы их смогли вернуть отдельными нерегулярными рейсами. Зеленский также призвал украинцев не выезжать за пределы страны из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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