Заседание Рады из-за коронавируса: онлайн трансляция

Депутаты Верховной Рады собрались 17 марта на внеочередное заседание, которое посвящено вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом.

Онлайн трансляция ведется на YouTube-канале парламента.

Рада сегодня рассмотрит:

законопроект, который готовится комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, о мерах по противодействию коронавирусу в Украине;

изменения в календарном плане работы парламента (если будет изменен, то с 23 марта по 3 апреля нардепы будут работать в своих комитетах);

проект постановления об отсрочке парламентских слушаний;

законопроекты о закупке лекарств;

проект закона, который готовится Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, об экономических мероприятиях, связанных с коронавирусом.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости остановки работы парламента в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса.

Ранее источники "Апострофа" рассказали, что 17 марта Рада будет рассматривать вопросы продажи земли и назначения нового генпрокурора.