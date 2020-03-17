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Заседание Рады из-за коронавируса: онлайн трансляция

вторник, 17 марта 2020, 08:45
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Депутаты Верховной Рады собрались 17 марта на внеочередное заседание, которое посвящено вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом.

Онлайн трансляция ведется на YouTube-канале парламента.

Рада сегодня рассмотрит:

  • законопроект, который готовится комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, о мерах по противодействию коронавирусу в Украине;
  • изменения в календарном плане работы парламента (если будет изменен, то с 23 марта по 3 апреля нардепы будут работать в своих комитетах);
  • проект постановления об отсрочке парламентских слушаний;
  • законопроекты о закупке лекарств;
  • проект закона, который готовится Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, об экономических мероприятиях, связанных с коронавирусом.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости остановки работы парламента в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса.

Ранее источники "Апострофа" рассказали, что 17 марта Рада будет рассматривать вопросы продажи земли и назначения нового генпрокурора.

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