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​Драка в лифте и пикантная переписка: что известно про нардепа, зараженного коронавирусом

среда, 18 марта 2020, 15:19
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Фото: Facebook

За время пребывания в Верховной Раде народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, который в среду, 18 марта, подтвердил свое заражение коронавирусом, успел запомниться яркими драками и тайными переписками.

Как свидетельствует официальная биография нардепа, свой первый депутатский мандат 45-летний Сергей Шахов получил после победы на промежуточных выборах в Верховную Раду в 2016 году. Он был избран как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу № 114 (Луганская область).

Тем же путем он пошел в на парламентских выборах 2019 года и снова победил.

В послужном списке Сергея Шахова - работа депутатом (с марта 2006 по октябрь 2010 года) Луганского областного совета. В то же время он был помощником на общественных началах депутата от "Партии регионов" Виктора Бондаренко.

В 2012 году политик возглавлял неформальное объединение кандидатов-мажоритарщиков Луганской и Донецкой областей, известное под названием "Команда Шахова".

Сергей Шахов родился в Казахстане в поселке Саяк Джезказганской области. Первое професииональное образование получил в ПТУ №21 города Брянка, где освоил специальность повара-кондитера. В 2005 году Шахов окончил Университет экономики и права КРОК, где изучал правоведение. Но страсть к науке на этом не прекратилась.

В 2011 году Шахов получил диплом магистра Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. В этом же году окончил обучение в Луганском Богословском Университете в честь Архистратига Михаила, где изучал богословие. В 2012 году он освоил еще одну специальность - "государственное управление", окончив Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины.

Сергей Шахов дважды попадал в неудобные ситуации из-за своей переписки, которая попадала в объектив журналистов. Их внимание, в частности привлекло, общение депутата с несовершеннолетней девушкой из Винницы, которой он сбрасывал "лавэ", а она его называла "Роднюлей". Позже Шахов утверждал, что финансово помагает отчиму девочки, который ее удочерил.


Еще в одной переписке речь шла о предложении приобрести комплекты подарочных акафистов (богослужебных песен) с иконами.

"Для любого храма это не оценимый подарок!!! Подумаю, может под твою будущую предвыборную компанию пригодится?!!! Хорошего дня! Родным поклон", - предлагал продавец.

Религиозность и богословское образование не мешает депутату Сергею Шахову участвовать в драках. С коллегой по парламенту из Радикальной партии Игорем Мосийчуком он устроил потасовку на украинском телеканале во время прямого эфира.

Конфликт произошел после того, как Шахов напомнил Мосийчуку, что помогал ему и его соратникам в 2014 году, когда они участвовали в АТО. Драка имела второй раунд и продолжилась в лифте.

Как сообщал "Апостроф", из-за угрозы распространения коронавируса до 3 апреля народные депутаты в Верховной Раде договорились работать в парламентских комитетах.

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