Виртуальное голосование: Рада готовится к чрезвычайным мерам из-за коронавируса

В Верховной Раде, где в среду, 18 марта был подтвержден случай заражения коронавирусом у народного депутата Сергея Шахова, разрабатывают изменения в регламенте, которые позволят проводить голосования по некоторым законам в режиме онлайн.

Об этом сообщается в документе, который попал в распоряжение "Апострофа".

Как сказано в документе, в случае невозможности проводить заседание Верховной рады из-за эпидемической угрозы, голосование за определенные законы, которые относятся к противодействию пандемии, обеспечении национально безопасности, экономического благосостояния и прав человека, буду проводиться в режиме онлайн.

Для этого депутатам предложат выходить на связь и идентифицировать себя с помощью Skype или других программных продуктов. Трансляцию и видеозапись заседания парламента предлагают проводить на сайте Верховной Рады. Голосование будет проходить в виде опроса, во время которого председатель счетной комиссии будет фиксировать голосование каждого депутата.

Принятые законопроекты могут быть утверждены председателем ВР с помощью накладывания электронной подписи.

Как стало известно, разработку этого документа Офис президента поручил депутату от "Слуги Народа" Андрею Костину. Он сам справиться не смог и начал распространять этот документ среди депутатов.

Как сообщал "Апостроф", среди народных депутатов началась паника после того, как у их коллеги Сергея Шахова подтвердился случай заражения коронавирусом.