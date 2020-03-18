Раду охватила паника из-за первого случая коронавируса среди депутатов: что происходит

Среди народных депутатов началась паника после того, как у их коллеги Сергея Шахова подтвердился случай заражения коронавирусом.

Нардепы "Слуги народа" рассказали "Апострофу", что их коллеги уже начали переписываться между собой и спрашивать, какая у кого температура тела.

"По сути, в стенах ВР – паника", - рассказали нардепы.

Тем временем специалисты проводят поиск тех, с кем общался Шахов.

"Всех, кто контактировал с ним после 11 марта, его помощников и нардепов из депутатской группы "Доверие" просят пройти тест в амбулатории ВР на Шелковичной,4", - сообщил источник в ВР.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.