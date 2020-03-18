Украинский телеканал оскандалился во время обращения Зеленского по коронавирусу: видео

Канал ICTV во время трансляции во вторник, 17 марта, нового обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам случайно запустил не те титры.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На ролике видно, как сначала во время речи идут титры из криминального сериала, а потом - из передачи.

"Если пытаться понять, что вообще происходит на экране - можно сначала запаниковать, а потом немного сойти с ума. Представляем, какой сюр творился в момент выступления президента, например, в головах пожилых зрителей. ICTV, больше так не надо", - комментируют инцидент в Telegram-канале Klymenko Time.

Отметим, что в случившейся накладке стоит винить исключительно сотрудников канала, а президент не имеет никакого отношения к форс-мажору, на других каналах выступление Зеленского транслировалось без помех.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабами обыски СБУ телеканала "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Также украинский канал оконфузился с сюжетом о "борьбе" Шевченко против СССР.