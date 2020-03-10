RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 марта

12:30
Лицо величайшей силы: модель Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото своих родов Lime
12:20
Эпидемия коронавируса в Италии: к украинцам обратились с важным призывом
12:10
На какой день проявляются симптомы коронавируса: ученые дали четкий ответ
11:50
Звонил матери и адвокату: в Киеве поймали пьяного "героя", разъезжавшего без прав, фото и видео
11:36
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как справляется с алкоголизмом после ареста Lime
11:34
Боевики устроили мощную атаку на ВСУ на Донбассе, подбито авто: первые подробности
11:20
Создают ложную картину: ученые сделали тревожное заявление о симптомах коронавируса
11:08
Украинский канал оконфузился сюжетом о "борьбе" Шевченко против СССР: опубликовано видео
11:02
Принц Гарри и Меган Маркл в изумрудном платье завершили свою королевскую карьеру: фото Lime
10:55
На оккупированном Донбассе заподозрили первый случай заражения коронавирусом: что известно
10:54
Киев остановился в серьезных пробках: на каких улицах не проехать
10:34
Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский канал оконфузился сюжетом о "борьбе" Шевченко против СССР: опубликовано видео

вторник, 10 марта 2020, 11:08
переглянути новину українською

В день рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко на "24 канале" вышел телесюжет, в котором его назвали активным борцом с советской властью.

Сюжет появился в эфире канала 9 марта, в 206 день рождения Шевченко. Рассказывая о жизни поэта, ведущая допустила ошибку.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", - сказала она.

Советский Союз был образован в 1922 году, а Шевченко умер почти за 60 лет до этого, 10 марта 1861 года. Очевидно, ведущая хотела произнести "активно противостоял царской власти", однако оговорилась.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники Посольства США в Украине отметили день рождения Тараса Шевченко исполнением песни на его стихи.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: