Украинский канал оконфузился сюжетом о "борьбе" Шевченко против СССР: опубликовано видео

В день рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко на "24 канале" вышел телесюжет, в котором его назвали активным борцом с советской властью.

Сюжет появился в эфире канала 9 марта, в 206 день рождения Шевченко. Рассказывая о жизни поэта, ведущая допустила ошибку.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", - сказала она.

Советский Союз был образован в 1922 году, а Шевченко умер почти за 60 лет до этого, 10 марта 1861 года. Очевидно, ведущая хотела произнести "активно противостоял царской власти", однако оговорилась.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники Посольства США в Украине отметили день рождения Тараса Шевченко исполнением песни на его стихи.