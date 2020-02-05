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Операция "Бумеранг": появились забавные фотожабы на обыски на телеканале 1+1

среда, 05 февраля 2020, 21:00
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В сети высмеяли фотожабами обыски СБУ телеканала 1+1, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом пишут блогеры Александр Бабак и Алексей Голобуцкий на своих Facebook-страницах.

"Депутат Дубинский, у которого сейчас СБУ проводит обыск, вопит, что "при Порошенко такого не было". Обыск проводится по поводу незаконного записи премьера Гончарука. На студии Дубинского состоялся монтаж и фальсификация пленок", - написал Александр Бабак и опубликовал фотожабы.

Также посмеялся с ситуации по поводу обысков на канале 1+1 политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Другие пользователи также решили высмеять обыски.

Как ранее сообщал "Апостроф", телеканал 1+1 заявил, что не знает причин обысков СБУ, которые проходят в здании в Киеве по адресу Куреневская, 18.

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