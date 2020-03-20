"Слуг народа" просят не шататься по стране: интересное письмо от главы фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил народных депутатов придерживаться правил самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире и Украине.

В распоряжении "Апострофа" оказалось письмо из внутренней переписки нардепов из фракции "Слуга народа".

Он также пишет про возможность дистанционного голосования.

Текст письма:

Коллеги, есть просьба все таки придерживаться правил самоизоляции и без острой необходимости не покидать свое жилье.

Сейчас все ездят по округам, во-первых, нарушая календарный график ВР (работа в комитетах), во-вторых, в разы повышая риск получения инфекции.

Напоминаю, что главная задача народного депутата принимать важные законы, а исполнительной власти их имплементировать в жизнь.

Если мы не сможем собрать людей и принять важные в этот период законы, то отговорка "я помогал на округе" не очень поможет.

Прошу всех соблюдать меры безопасности максимально. Хотя бы до принятия закона про дистанционное голосование.

Всем здоровья.

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, правда пока она носит формальный характер.